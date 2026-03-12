Sassuolo l’importanza di Pinamonti Senza di lui segnare è più difficile

A Sassuolo, l’attaccante Pinamonti ha avuto un ruolo chiave nel corso della stagione, contribuendo con i suoi gol e la sua presenza in attacco. La squadra ha affrontato diverse sfide, e senza di lui segnare è diventato più difficile. La sua presenza in campo è stata spesso determinante, anche se ha attraversato periodi di astinenza dal gol.

di Stefano Fogliani SASSUOLO È senza dubbio il giocatore che, nel corso di una stagione comunque non priva di soddisfazioni per lui è per il Sassuolo, è stato messo più volte sotto esame, complice anche una ‘striscia’ di tre mesi senza gol. Succede, quando curriculum, età e trascorsi generano aspettative importanti, alle quali tuttavia Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, non si è mai sottratto, affrontandole con una forza mentale importante e confezionando, da agosto ad oggi, 6 gol in 26 partite. Pochi? Abbastanza? Non è questa la sede per discuterne, vista anche la costanza dell’apporto del ‘Pina’ al Sassuolo e al suo gioco, che lungo queste 28 giornate di campionato scrive tuttavia una sorta di paradosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

