Sassi sulle auto in corsa choc | chi c' è dietro il gioco scaccia noia

Su un cavalcavia, alcuni giovani hanno lanciato sassi contro le auto in transito. L’episodio si è verificato in una zona trafficata, causando preoccupazione tra gli automobilisti coinvolti e le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. Il gesto, definito insensato e rischioso, viene attribuito a un gioco da parte di alcuni ragazzi, anche se le autorità non hanno ancora identificato i responsabili.

Lanciare sassi dal cavalcavia per colpire le auto in corsa. Un gesto assurdo e pericoloso, ma a qualche incosciente - ancorché giovanissimo - può sembrare un gioco. Una roulette rischiosissima, che ha messo in pericolo l’incolumità di chi ha percorso in auto proprio un cavalcavia in provincia di Monza e Brianza, preso di mira da tre minorenni. È successo nelle ultime settimane lungo una strada di Usmate Velate. Qui tre ragazzini di appena 13 anni hanno trasformato il passaggio delle auto in un bersaglio mobile, lanciando pietre verso i veicoli di passaggio, seminando il panico tra gli automobilisti e provocando danni a diverse vetture, con carrozzerie ammaccate e almeno un parabrezza andato in frantumi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sassi sulle auto in corsa, choc: chi c'è dietro il gioco "scaccia noia" Articoli correlati “Chi c’è dietro tutto”. Garlasco, il commento choc sulle ultime indagini: “Dove vogliono arrivare”Il caso di Garlasco continua a riaffiorare ciclicamente nel dibattito pubblico italiano, come una ferita che non si è mai davvero rimarginata. Leggi anche: Lanciano sassi contro le auto: il folle "gioco" di tre 13enni (sorpresi dai carabinieri) in Brianza Tutto quello che riguarda Sassi sulle auto in corsa choc chi c'è... Temi più discussi: Baby vandali in azione, lanciano sassi sulle auto in transito a Usmate Velate: denunciati; Sassi lanciati sulle auto dal cavalcavia: presi tre ragazzini; Sassi dal cavalcavia: beccati tre 13enni lecchesi; Baby vandali lanciano i sassi sulle auto dal cavalcavia della tangenziale. Baby vandali in azione, lanciano sassi sulle auto in transito a Usmate Velate: denunciatiLe indagini sono state avviate a seguito di alcune segnalazioni e denunce presentate da automobilisti. Durante un appostamento dei carabinieri, i ragazzini – tre tredicenni della provincia di Lecco - ... ilgiorno.it Lanciano sassi contro le auto in corsa e sfondano parabrezza: nel Monzese segnalati tre tredicenniGli episodi a Usmate Velate. Diversi automobilisti hanno denunciato danni ai veicoli. I carabinieri li hanno sorpresi mentre tiravano un sasso verso una ... milano.repubblica.it I Sassi di Matera si trasformano nello scenario perfetto per ospitare Detour Discotheque, la discoteca itinerante che sceglie luoghi affascinanti per unire arte, musica e cultura all’insegna della socialità. facebook Maxi rissa in piazza Sofia a Torino: volano sassi, poi la fuga x.com