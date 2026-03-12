Sassari 12 marzo | pioggia vento e 14°C | come adattarsi

Il 12 marzo 2026 a Sassari si registra una giornata caratterizzata da pioggia leggera, vento e temperature intorno ai 14°C. Le precipitazioni sono previste sia durante il giorno sia nella notte, con una probabilità che varia tra il 35% e il 40%. Le condizioni meteorologiche sono instabili e richiedono attenzione per chi si trova in città.

La giornata di giovedì 12 marzo 2026 a Sassari si presenta con un quadro atmosferico instabile. La pioggia leggera accompagnerà sia le ore diurne che quelle notturne, con una probabilità di precipitazioni oscillante tra il 35% e il 40%. Le temperature massime toccheranno i 14°C, mentre le minime scenderanno a 9°C. L’umidità dell’aria sarà alta, attestandosi al 76%, accompagnata da venti occidentali che soffieranno a 15 mph. Questi dati metereologici definiscono uno scenario tipico per la provincia sassarese in questo periodo primaverile, dove l’instabilità è la norma piuttosto che l’eccezione. Impatto sul tessuto sociale e le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari 12 marzo: pioggia, vento e 14°C: come adattarsi Articoli correlati Sassari: 5 botteghe da scoprire il 12 marzoIl centro storico di Sassari si prepara a trasformare le sue botteghe artistiche in veri e propri presidi culturali, con una passeggiata speciale... Maltempo in Toscana: pioggia e vento forte, nuova allerta gialla giovedì 12FIRENZE – Allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio... Una raccolta di contenuti su Sassari 12 marzo pioggia vento e 14 C... Temi più discussi: Sassari, anticipo di primavera finito: tornano le piogge e il forte vento per diversi giorni; Meteo a Roma, domani torna la pioggia e l'allerta maltempo; Meteo Latina: torna la pioggia, rischio rovesci e temporali. Scatta l’allerta meteo; Meteo Trento 12/03/2026: oggi e domani nubi sparse, Sabato 14 pioggia debole. Il meteo di giovedì 12 marzo a Sassari e in provinciaA Sassari la giornata di giovedì 12 marzo 2026, sarà caratterizzata da instabilità del meteo con pioggia leggera sia nelle ore diurne che in quelle notturne, con una probabilità di precipitazioni che ... sassarioggi.it Meteo, 12 marzo con nuvole e piogge al Centro-nord: le previsioniUna nuova perturbazione attraverserà velocemente il Paese tra il 12 e il 13 marzo: pioggia soprattutto al Centro-nord. Le previsioni meteo ... meteo.it Sassari, picchiò una collega che lo aveva rimproverato: dipendente Arst condannato x.com Una piramide a gradoni con tanto di rampa d'accesso. Non in Mesopotamia. Non in Mesoamerica. A pochi chilometri da Sassari. Si chiama Monte d'Accoddi, ed è una struttura che non dovrebbe esistere — almeno non qui, non così, non così presto. La prima f - facebook.com facebook