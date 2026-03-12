Sarno sopralluogo sul lungofiume di Rio Foce | lavori di pulizia e manutenzione

Questa mattina si è svolto un sopralluogo sul lungofiume di Rio Foce a Sarno, con la partecipazione del sindaco, dei tecnici comunali e del presidente del Consorzio di Bonifica. Durante l’ispezione sono stati verificati i lavori di pulizia e manutenzione in corso lungo l’area. Sono stati osservati gli interventi già effettuati e quelli ancora da completare lungo il fiume.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo sul lungofiume di Rio Foce a Sarno cui hanno preso parte il sindaco Francesco Squillante, i tecnici comunali ed il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Mario Rosario D'Angelo.Il sopralluogo Un controllo congiunto per la.