Saracco punta il dito sulle disattenzioni | Rimonta in classifica? Questione di testa

Il portiere del Pontedera, Saracco, ha commentato le difficoltà della squadra sottolineando come la mancanza di vittorie influisca sulla psicologia dei giocatori. Secondo lui, la rimonta in classifica dipende molto dalla testa dei giocatori e dalla loro concentrazione. La squadra si trova attualmente in fondo alla classifica, e le recenti assenze dal campo hanno accentuato le criticità.

Ormai è diventato anche un problema di testa. La lunga assenza di vittorie pesa adesso sui giocatori del Pontedera quanto, se non più, del conseguente ultimo posto in classifica occupato dalla squadra granata. A darne conferma sono stati due dei protagonisti in campo, il portiere Umberto Saracco e il capitano Cristian Cerretti al termine del ko di Perugia. "Per recuperare terreno in classifica – ha detto l'estremo difensore al rientro dopo due turni di stop – è chiaro che dobbiamo iniziare a vincere. Per riuscirci dobbiamo dare di più anche dal punto di vista dell' attenzione e della cattiveria. Tecnicamente stiamo cercando di fare il massimo anche durante gli allenamenti, ma la componente psicologica non è facile da gestire.