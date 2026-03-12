Per questa Pasqua si prevede una presenza significativa sulla spiaggia, che sarà protetta come misura di sicurezza. Dopo le festività, sarà avviato un piano per aprire anticipatamente la spiaggia, con la stagione ufficiale che inizierà il 16 maggio. La decisione riguarda l’allungamento della durata della disponibilità della spiaggia rispetto agli anni precedenti.

Pasqua ‘protetta’, poi scatterà il piano di apertura anticipata della spiaggia con la stagione che partirà ufficialmente il 16 maggio. Sulla sabbia i bagnini cominciano a fissare le scadenze. La prima avverrà con la Pasqua quando tanti saranno in spiaggia pronti ad accogliere i primi turisti. Per allora la duna a protezione degli stabilimenti sarà ancora al proprio posto. Come accaduto lo scorso anno si cercherà di ritardare il più possibile l’abbattimento della duna e il conseguente livellamento dell’arenile per evitare che le ultime mareggiate primaverili possano compromettere la linea di costa e la prossima stagione. "Manterremo la duna fino alla Pasqua – precisa Diego Casadei presidente della Cooperativa bagnini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sarà una Pasqua con la duna: "Ma la stagione verrà anticipata"

