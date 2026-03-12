Sapeva di Mandelson ed Epstein Un report adesso inguaia Starmer

Il governo britannico ha reso pubblico un dossier che coinvolge diversi nomi noti, tra cui un finanziere accusato di abusi e Nigel Farage, che avrebbe dovuto agire come collegamento con l’ex presidente degli Stati Uniti. Tra le persone menzionate nel rapporto ci sono anche riferimenti a figure come Mandelson ed Epstein. Il documento è ora al centro di un'indagine legale.

Il governo britannico costretto a pubblicare il dossier sul finanziere pedofilo. Tra i nomi anche quello di Nigel Farage, che avrebbe dovuto fare da ponte con Trump. Un hacker tenta di bucare i file dell'Fbi. Il premier britannico Keir Starmer era stato avvertito sui «rischi» legati alla nomina ad ambasciatore negli Usa di Peter Mandelson, a causa dei suoi (non ignoti) rapporti passati di stretta frequentazione con il defunto faccendiere pedofilo americano amico di vip e potenti Jeffrey Epstein, morto in circostanze misteriose in un carcere di New York il 10 agosto del 2019. Lo conferma uno dei documenti che il governo è stato costretto a pubblicare a partire da ieri sugli scambi di messaggi e di rapporti avvenuti transitati per Downing Street al tempo della designazione.