Dopo la 28ª giornata di Serie A, sono state applicate sanzioni a sei giocatori e sono state comminate multe al direttore dell'Inter e all'amministratore delegato dell'AC Milan. Le decisioni sono state rese note dalle autorità sportive e riguardano comportamenti ritenuti violenti o non conformi alle norme disciplinari. Le penalità sono state comunicate ufficialmente e riguardano le rispettive squadre e i loro rappresentanti.

MILANO, ITALIA – 8 MARZO: L'arbitro Daniele Doveri mostra il cartellino giallo ad Alessandro Bastoni dell'Inter durante il match di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza, il 8 marzo 2026. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Recentemente, la giustizia sportiva della Serie A ha emesso diverse sanzioni a carico di sei giocatori del campionato. Tra i nomi più noti figurano Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, e Lewis Ferguson, talento del Bologna. Questi atleti subiranno una squalifica di una partita a seguito di ammonizioni accumulate, come riportato da SportMediaset.

© Napolipiu.com - Sanzioni per sei giocatori, multe per direttore Inter e AC Milan dopo la 28ª giornata di Serie A.

