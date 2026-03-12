A Santarcangelo, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la sua ex fidanzata e le ha rubato lo smartphone durante una festa di compleanno. La ragazza ha chiesto aiuto e i militari sono intervenuti sul posto, fermando l’uomo poco dopo. L’arresto è stato eseguito in secondo momento.

Un giovane di vent’anni è stato arrestato dai carabinieri a Santarcangelo dopo aver aggredito la sua ex fidanzata e rubatole lo smartphone durante una festa di compleanno. L’episodio, avvenuto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2026, ha il ragazzo violare un provvedimento restrittivo che imponeva di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima. Il fermo è avvenuto poco lontano dal locale dove si svolgevano i festeggiamenti, dopo che l’ex compagno aveva colpito la donna al viso e sottratto il telefono. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo: i militari hanno rintracciato la vittima nel locale e, ricostruita la dinamica, hanno individuato l’aggressore nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santarcangelo: 20enne aggredisce l'ex e ruba il telefono

