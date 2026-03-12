Sanremo ospita il baseball per non vedenti | verso
Sanremo si prepara ad ospitare sabato 14 marzo, a partire dalle 10:30, un evento sportivo dedicato al baseball per non vedenti. L'iniziativa coinvolge diverse squadre e atleti di questa disciplina, che si svolgerà nel centro della città. L'evento prevede dimostrazioni, partite e incontri tra le squadre partecipanti.
Sanremo si prepara ad accogliere sabato 14 marzo, dalle 10:30, un evento sportivo di alto profilo dedicato al baseball per non vedenti. L’iniziativa Inclusione in campo vede la collaborazione tra società locali e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con l’obiettivo di formare una squadra ufficiale entro il 2027. L’appuntamento si terrà nel diamante di Sanremo, trasformando lo stadio in un centro di integrazione sociale. Due formazioni milanesi, i Lampi ed i Thunder’s 5, scenderanno in campo per una gara dimostrativa che servirà da catalizzatore per il futuro dello sport inclusivo nel Ponente Ligure. Non si tratta solo di una partita, ma di un primo passo concreto verso la creazione di una struttura stabile sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Primo test per l’Italia a Tampa verso il World Baseball ClassicSi è svolto nella tarda serata italiana di ieri il primo dei due confronti che l’Italia utilizza come preparazione al World Baseball Classic 2026.
Baseball: subito Italia convincente verso il Classic, Chicago Cubs battuti d’autoritàEccellente performance dell’Italia nella prima delle due amichevoli di avvicinamento al World Baseball Classic 2026.
Aggiornamenti e notizie su Sanremo ospita
Discussioni sull' argomento Sanremo ospita Inclusione in campo: sabato 14 marzo l’evento di baseball per ciechi; Cercasi turisti di lusso: Sanremo ospita il Deluxe Travel Market; Sanremo, il Casinò ospita la tavola rotonda su informazione e Intelligenza Artificiale; Pollutri ospita il Trofeo San Nicola: mountain bike, sport e sapori d’Abruzzo.
Venerdì 13 e sabato 14 marzo il Comune di Sanremo ospita presso il Casinò il Forum “Bandiera Arancione – Radici d’Italia”. Il Progetto Bandiera Arancione, ideato dalla Regione Liguria nel 1998 e gestito dal Touring Club Italiano, è il marchio di qualità turisti - facebook.com facebook
Festival dei Fiori 2ª ed. Dal 25 al 29 marzo #Sanremo ospita cinque giorni di eventi dedicati alla floricoltura, al territorio e alla città -mostre, installazioni floreali, laboratori artigianali, convegni, #FestivalDeiFiori #Sanremoinfiore festivaldeifiori.it x.com