Sanremo ospita il baseball per non vedenti | verso

Sanremo si prepara ad ospitare sabato 14 marzo, a partire dalle 10:30, un evento sportivo dedicato al baseball per non vedenti. L'iniziativa coinvolge diverse squadre e atleti di questa disciplina, che si svolgerà nel centro della città. L'evento prevede dimostrazioni, partite e incontri tra le squadre partecipanti.

Sanremo si prepara ad accogliere sabato 14 marzo, dalle 10:30, un evento sportivo di alto profilo dedicato al baseball per non vedenti. L’iniziativa Inclusione in campo vede la collaborazione tra società locali e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con l’obiettivo di formare una squadra ufficiale entro il 2027. L’appuntamento si terrà nel diamante di Sanremo, trasformando lo stadio in un centro di integrazione sociale. Due formazioni milanesi, i Lampi ed i Thunder’s 5, scenderanno in campo per una gara dimostrativa che servirà da catalizzatore per il futuro dello sport inclusivo nel Ponente Ligure. Non si tratta solo di una partita, ma di un primo passo concreto verso la creazione di una struttura stabile sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

