Sanremo ha lasciato il segno | LDA confessa malessere e stanchezza accumulata i fan sono preoccupati

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il cantante LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha dichiarato di essere tornato a casa malato, parlando di malessere e stanchezza accumulata durante la settimana. La sua testimonianza ha suscitato preoccupazione tra i fan, che hanno seguito con attenzione le sue parole. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla sua condizione di salute o sulle cause del malessere.

"Siamo tornati da Sanremo tutti malati ". Con queste parole il cantante LDA, figlio di Gigi D'Alessio, ha raccontato il suo stato di salute dopo la settimana trascorsa al Festival di Sanremo. L'artista, ospite nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha spiegato di sentirsi molto stanco e con poche energie dopo l'intensa esperienza all'Ariston. La partecipazione al festival, infatti, non è stata solo musica e spettacolo, ma anche prove continue, promozione e ritmi di lavoro molto serrati. Nonostante il malessere, LDA ha raccontato il periodo con sincerità e ironia, sottolineando quanto l'esperienza sia stata comunque importante per la sua crescita artistica.

