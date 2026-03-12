Sanremo 2026 la moglie di Sal Da Vinci | Non avevamo nemmeno i soldi per il latte dei figli poi arrivò l’aiuto di De Simone

La moglie di Sal Da Vinci ha raccontato che in passato la famiglia non aveva abbastanza soldi nemmeno per il latte dei figli. Successivamente, è arrivato un aiuto da parte di una persona di nome De Simone. Il brano che ha portato Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 si intitola

Dietro il successo di Per sempre sì, il brano che ha consacrato Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026, c’è una storia di amore e resilienza lunga oltre quarant’anni. Paola Pugliese, compagna di vita e colonna portante della carriera del cantante, racconta a Repubblica i momenti più difficili: «Volevamo farcela da soli, non chiedevamo aiuto a nessuno ma non avevamo nemmeno i soldi per comprare il latte per i figli». Era la fine degli anni ’90, un periodo in cui il mercato musicale faticava a scommettere su artisti legati alla tradizione della sceneggiata napoletana. Fu proprio in quel momento buio che arrivò una chiamata determinante dal maestro Roberto De Simone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

