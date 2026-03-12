Sannazaro Cerreto | Acquisizione Teatro è gesto concreto per tutela identità

Il Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio della procedura per l’acquisizione da parte dello Stato del Teatro Sannazaro di Napoli, che era stato distrutto da un incendio il 17 febbraio scorso. La decisione viene presentata come un passo concreto per la tutela dell’identità culturale della zona. La notizia è stata diffusa in un breve comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’annuncio del Ministero della Cultura dell’avvio della procedura per l’acquisizione da parte dello Stato del Teatro Sannazaro di Napoli, distrutto dall’incendio del 17 febbraio scorso, è quanto di meglio si potesse sperare per il Teatro e per il territorio. Emerge la volontà politica e culturale di garantire la continuità delle attività teatrali e ad avviare il percorso di recupero di uno dei luoghi simbolo della tradizione culturale napoletana, campana e italiana. La decisione, annunciata ieri in Prefettura, è funzionale a preservare e tutelare un presidio storico dello spettacolo italiano e per assicurare che una realtà profondamente radicata nella vita culturale della città possa continuare a svolgere il proprio ruolo anche dopo i gravi danni subiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

