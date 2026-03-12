Il dibattito sulla sanità in Puglia si intensifica dopo che sono emerse indiscrezioni su un possibile disavanzo e sulle misure che la Regione sta valutando. Scalera ha affermato che prima di parlare di nuove tasse è necessario ottenere chiarimenti su sprechi e gestione delle risorse sanitarie. La questione riguarda la situazione attuale e le decisioni in corso da parte delle autorità regionali.

Il dibattito sulla situazione della sanità pugliese si accende dopo le indiscrezioni su un possibile disavanzo sanitario e sulle misure allo studio della Regione. A intervenire è il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, segretario della Commissione Sanità, che chiede chiarimenti sulla gestione delle risorse e sulle prospettive del sistema sanitario regionale. "Quello che sta emergendo in queste ore sulla sanità pugliese è estremamente grave e merita chiarezza immediata. Non è accettabile che, dopo anni di gestione discutibile e sprechi mai realmente affrontati, oggi si arrivi a parlare contemporaneamente di aumento delle tasse e di riduzione dei servizi sanitari".

© Tarantinitime.it - Sanità in Puglia, Scalera: “Prima della tasse servono risposte su sprechi e gestione”

