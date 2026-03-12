Sanità in crisi | rinvio Siracusa e dimissioni a Messina

La crisi della sanità siciliana ha portato al rinvio della riunione della commissione dedicata all’ospedale di Siracusa, prevista per questa mattina alle 11. Nel frattempo, a Messina sono state annunciate le dimissioni di un dirigente. La situazione con le strutture ospedaliere rimane tesa e in evoluzione.

La crisi che sta sconvolgendo la sanità siciliana ha costretto al rinvio della seduta di commissione dedicata all’ospedale di Siracusa, un appuntamento che avrebbe dovuto svolgersi oggi alle 11. La turbolenza politica e amministrativa ha portato alla rinuncia dell’audizione dell’assessore Daniela Faraoni e ha messo in luce le dimissioni del manager Salvatore Iacolino dal ruolo di direttore generale a Messina. Questo evento non è un semplice ritardo burocratico, ma il sintomo di una frattura profonda nel sistema sanitario regionale, dove i ritardi nella costruzione delle infrastrutture critiche si intrecciano con cambi di personale chiave e indagini in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

