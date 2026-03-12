Daniele Sanchi, attaccante di 53 anni, continua a giocare e a segnare, confermando la sua abilità con quasi 350 reti in carriera. Nonostante l’età, il calciatore si diverte sul campo e mantiene un’ottima forma fisica. La sua esperienza si combina con la passione, dimostrando che il talento non si spegne con il tempo.

Il tempo non lo ferma e il gol non lo tradisce. A 53 anni e con quasi 350 gol in carriera, Daniele Sanchi dimostra che l’età è solo un numero. Il bomber riccionese continua a far tremare le reti e a far parlare di sé sui campi di Seconda Categoria. L’ultimo colpo al 94’ con il Miramare United contro il Mondaino Alta Valconca lo conferma. Bomber, dopo quasi 350 gol in oltre 35 anni di carriera, non è ancora stanco? "Ma nemmeno per sogno. Di gol per l’esattezza in carriera ne ho segnati 343. Vuole che non arrivi a 350?". Chi siamo noi per fermarla. "In molti mi chiedono di fare l’allenatore, il dirigente. Tutti vorrebbero decidere per me, ma ancora non hanno capito che io voglio giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sanchi, bomber senza tempo: "A 53 anni segno e mi diverto"

Articoli correlati

Matteo Arnaldi in sofferenza: “In campo mi fa male, non mi diverto a giocare. Faccio iniezioni, ma…”Matteo Arnaldi ha perso al primo turno degli Australian Open 2026 e ha così chiuso prematuramente la propria avventura sul cemento di Melbourne.

Edoardo Leo: «Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio»Quando chiedo a Edoardo Leo se a questo punto della sua carriera pensa di essere stato capito dal pubblico, la sua bocca si spande in un sorriso:...