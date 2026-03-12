Sánchez non va in Aula ma il congresso è fermo

Il premier spagnolo Pedro Sánchez non partecipa alla seduta in aula, mentre il congresso spagnolo rimane inattivo. La sua assenza è stata evidenziata dopo che la collega italiana ha citato il suo nome durante un intervento sul conflitto in Iran. Finora, non ci sono stati altri sviluppi o dichiarazioni riguardo alla situazione del Parlamento spagnolo.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ieri è stato chiamato in causa da Giorgia Meloni durante il suo intervento nel parlamento italiano sulla guerra in Iran («lui non è andato alle Camere a riferire»), ha chiesto già da venerdì scorso di intervenire in parlamento per spiegare la posizione del suo esecutivo rispetto alla guerra nel vicino Oriente. Questa settimana non l’ha potuto fare perché il Congresso non è in sessione. Si tratta di una prassi parlamentare vigente da molti anni: quando ci sono elezioni regionali, domenica si vota in Castiglia e León, non viene convocata l’assemblea in moda da permettere ai partiti di fare campagna elettorale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

