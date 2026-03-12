San Vincenzo | i bambini tracciano la mappa emotiva

A marzo 2026 a San Vincenzo, i bambini partecipano a un laboratorio di geografia emotiva, durante il quale tracciano una mappa della città usando ricordi e emozioni invece di confini ufficiali. L’attività coinvolge i più piccoli, che rappresentano con disegni e parole i luoghi significativi per loro, creando così una versione personale e sensoriale della città.

Una mattina di marzo 2026 a San Vincenzo si trasforma in un laboratorio di geografia emotiva, dove i più piccoli ridisegnano la mappa della città basandosi non su confini amministrativi ma su ricordi personali. I bambini delle scuole primarie hanno occupato piazza della Vittoria per l'iniziativa dedicata ai luoghi del cuore, trasformando lo spazio pubblico in una tela vivente dove ogni timbro indica un posto speciale capace di evocare significati profondi. Questa attività non è solo un gioco creativo, ma rappresenta un approccio concreto alla partecipazione civica, sostenuto dall'amministrazione locale per valorizzare il territorio attraverso lo sguardo giovanile.