San Vincenzo | corso urgente per formare nuovi bagnini

A San Vincenzo si avvia un corso urgente per formare nuovi bagnini in vista della prossima stagione balneare. L’obiettivo è garantire la presenza di personale qualificato nelle spiagge della zona, affrontando così una sfida pratica legata alla gestione dei servizi di salvataggio. La formazione si svolge in tempi rapidi per assicurare che i candidati siano pronti prima dell’apertura ufficiale delle spiagge.

La stagione balneare che si avvicina porta con sé una sfida operativa concreta per il territorio costiero della Toscana. A San Vincenzo, la carenza di personale qualificato ha spinto l’Azienda Speciale San Vincenzo Servizi a lanciare un percorso formativo urgente per formare nuovi assistenti bagnanti. L’iniziativa, partita ufficialmente il 12 marzo 2026, mira a colmare il vuoto di operatori necessari alla sicurezza delle spiagge libere del Parco di Rimigliano. L’obiettivo non è solo burocratico ma vitale: garantire che ogni tratto di costa sia presidiato da figure professionali in grado di gestire le emergenze marine. La collaborazione tra l’ente gestore dei servizi comunali e l’ASD Nuoto San Vincenzo trasforma una criticità del mercato del lavoro in un’opportunità di impiego immediato per i residenti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

