San Lorenzo | 3 donne aggredite torna la paura

A San Lorenzo tre donne sono state vittime di aggressioni nelle ultime ore, riaccendendo la preoccupazione tra i residenti. La zona si presenta nuovamente come un luogo dove la sicurezza sembra essere messa in discussione, mentre le autorità stanno indagando sugli episodi. La vicenda ha suscitato reazioni nella comunità, che si trova a fare i conti con una sensazione di insicurezza.

San Lorenzo si risveglia con un senso di vulnerabilità che torna a galla dopo mesi di relativa calma. Nel giro di poche ore, tre donne sono state aggredite e derubate nelle strade del quartiere, riattivando la memoria collettiva su crimini precedenti. I carabinieri hanno già avviato le indagini per stabilire se esista un nesso tra questi episodi. La paura non è solo un sentimento astratto ma si nutre di fatti concreti: una ragazzina di 13 anni colpita prima della scuola, due donne derubate nel pieno giorno per importi irrisori come i 23 euro trovati in un portafoglio. La situazione richiama immediatamente alla mente il caso di un giovane tunisino, attualmente ricoverato in psichiatria, accusato un mese fa di aggressioni multiple. 🔗 Leggi su Ameve.eu

