San Giorgio a Cremano | il M5S convoca il campo largo per le elezioni del 12 marzo

Il Movimento 5 Stelle di San Giorgio a Cremano ha convocato un tavolo di confronto con il campo largo in vista delle elezioni amministrative del 12 marzo. L'incontro si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà diversi rappresentanti politici e candidati locali. La riunione mira a definire le strategie e le alleanze in vista delle imminenti consultazioni elettorali.

Il Movimento 5 Stelle di San Giorgio a Cremano ha convocato un importante tavolo di confronto tra le forze politiche del centrosinistra, fissato per giovedì 12 marzo alle ore 18:30. L'incontro si svolgerà presso la sede del Movimento in Via Aldo Moro 50 e avrà come obiettivo primario la preparazione per le prossime elezioni amministrative, programmate per il 24 e 25 maggio 2026. L'evento è aperto a tutti i rappresentanti delle forze politiche del campo largo, già coinvolti nel tavolo provinciale del 6 febbraio scorso.