San Biagio | Pergolesi e la pioggia del 14 marzo

Il 14 marzo 2026 alle 21, nella chiesa di San Biagio a Forlì, si terrà un concerto in cui verrà eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. L’evento è organizzato per quella sera e coinvolge un ensemble musicale che si esibirà all’interno della chiesa. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Il 14 marzo 2026 alle ore 21, la chiesa di San Biagio a Forlì accoglierà un momento musicale unico: l’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. L’evento, previsto per il sabato sera, vedrà sul palco il soprano Patrizia Calzolari, il mezzosoprano Sandra Mongardi e all’organo Antonio Amoroso. L’ingresso è completamente e la durata dell’esibizione non supererà un’ora. Questa proposta culturale si inserisce in un contesto climatico particolare, dove le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa con pioggia probabile al 95% e temperature intorno ai 15 gradi. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse segnalate per la serata del 14 marzo, la comunità forlivese dimostra resilienza nel mantenere viva la tradizione musicale sacra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

