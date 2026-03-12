San Benedetto | 2 chili di cocaina arrestato un trafficante

Una operazione della Squadra Mobile ha portato all’arresto di un cittadino albanese a San Benedetto del Tronto. Durante le attività sono stati sequestrati circa due chili di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato fermato e condotto in questura, mentre proseguono le indagini sulla rete di distribuzione.

Un’operazione della Squadra Mobile ha portato all’arresto di un cittadino albanese a San Benedetto del Tronto, dove sono stati sequestrati circa due chili di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato trattenuto nel carcere di Marino del Tronto in attesa di giudizio, mentre la Questura di Ascoli Piceno sottolinea l’efficacia dei servizi di controllo sul territorio costiero. La scoperta è avvenuta durante i regolari servizi di pattugliamento lungo il lungomare, zona strategica per la vita sociale ed economica della città. Gli agenti hanno notato degli spostamenti sospetti che hanno giustificato un controllo immediato dell’abitazione del soggetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto: 2 chili di cocaina, arrestato un trafficante Articoli correlati Leggi anche: Beccato in autostrada con 3 chili di cocaina: arrestato Ventimiglia: 55 chili di cocaina bloccati, autista arrestatoLa Guardia di Finanza ha bloccato un mezzo pesante nei pressi dell'autoporto di Ventimiglia, scoprendo 55 chilogrammi di cocaina nascosti nel veicolo. Tutto quello che riguarda San Benedetto Discussioni sull' argomento San Benedetto, 2 Kg di cocaina in casa: nei guai spacciatore; Blitz antidroga sul lungomare, sequestrati 2 chili di cocaina: arrestato un uomo; Arrestato dalla polizia un albanese, sequestrati circa 2 chilogrammi di cocaina; Atletico Ascoli, Feltrin: A Pomezia gara aperta. San Benedetto dice addio a Lanfranco Borzacchini Andrea Cesetti Servizi Funerari - facebook.com facebook