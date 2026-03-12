Sampdoria vs Venezia trentesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Sampdoria e Venezia si svolge nella trentesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La gara vede i padroni di casa, i blucerchiati, impegnati a conquistare punti utili per migliorare la posizione in classifica, mentre i veneti, primi in classifica, cercano di mantenere il loro vantaggio. La sfida si gioca in un stadio che ospita entrambe le squadre.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Da una parte i blucerchiati a caccia di punti-speranza per risalire la classifica e tenere a distanza la zona playout, dall’altra i lagunari al comando della classifica. Sampdoria vs Venezia si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE In casa blucerchiata il clima non è dei migliori, con il 15esimo posto con 30 punti. L’ultima sconfitta pesante subita a Frosinone ha lasciato il segno e portato all’esonero del duo Foti-Gregucci, con Lombardo tecnico ad interim. L’obiettivo è ora quello di evitare guai peggiori e allontanare lo spettro dei playout, benchè l’avversario sia uno dei peggiori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

