A Jenin, in Cisgiordania, le aule di un asilo sono rimaste aperte nonostante i danni causati dalla guerra. L’iniziativa è stata voluta da don Peppino Barbesta, che l’ha fondato nel 2005. La scuola continua a funzionare, offrendo un punto di riferimento ai bambini della zona. La presenza dell’asilo testimonia la volontà di mantenere un servizio di educazione in una città segnata dal conflitto.

Lodi, 12 marzo 2026 – La guerra non ha spezzato il sogno di don Peppino Barbesta. Nonostante le profonde ferite inferte alla città di Jenin, in Cisgiordania, l’asilo che il “prete degli ultimi” volle con tutto se stesso e che fu inaugurato nel 2005 è ancora lì. È in piedi, è integro ed è operativo. Negli ultimi giorni si erano rincorse voci di una struttura parzialmente distrutta, resa inagibile dagli attacchi dell’ esercito israeliano che hanno colpito duramente l’area e soprattutto la zona del campo profughi. Ma la verità che arriva direttamente dalla Terra Santa è diversa. Mario Uccellini, referente del Movimento Lavoratori Credenti (fondato proprio da don Peppino cinquant’anni fa), ha confermato che le notizie giunte nelle scorse ore sono rassicuranti: l’edificio è salvo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvo l’asilo-sogno di don Barbesta: aule aperte a Jenin nonostante la guerra

