salvini e brambilla leggi per evitare altri casi del bosco

Mentre il caso della "famiglia nel bosco" (nella foto i genitori) continua a far discutere, il centrodestra interviene sul tema con una proposta di legge. La deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, ha presentato un disegno di legge che prevede "misure per il rafforzamento della tutela dei minori nelle procedure di allontanamento dal nucleo familiare". Secondo Brambilla "l'allontanamento dei figli dai genitori deve essere assunto come estrema ratio, da eseguire con massima delicatezza previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che la soluzione dell'allontanamento può causare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di un effettivo beneficio al minore". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

