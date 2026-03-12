Salve stiamo vendendo il calendario della Polizia Ma è solo l' ultima truffa

In questi giorni alcune persone nella zona della Vallagarina hanno ricevuto chiamate telefoniche in cui una voce amichevole proponeva di acquistare il calendario della Polizia di Stato. Si tratta di un episodio che si ripete, con persone che vengono contattate per la vendita di questo calendario. La telefonata si presenta come un'offerta di vendita, ma si tratta di un tentativo di truffa.

È capitato ad alcuni trentini, soprattutto nella zona della Vallagarina da quanto emerso, di ricevere in questi ultimi giorni una telefonata piuttosto particolare in cui, con un tono amichevole, la voce dall’altro capo del telefono propone la vendita del calendario della Polizia di Stato. Il tutto al costo di 86 euro. Al netto che una cifra del genere farebbe vacillare anche i più strenui sostenitori delle divise, perlomeno per un calendario, il punto è che questa altro non è se non una truffa. C’è chi non ci è cascato e ha subito riagganciato, chi ha chiesto un contatto da richiamare e si è visto sbattere il telefono in faccia. E poi c’è chi, purtroppo, nella trappola ci cade, convinto di fare qualcosa di buono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

