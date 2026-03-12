Salve stiamo vendendo il calendario della Polizia Ma è solo l' ultima truffa

Recentemente alcuni residenti della Vallagarina a Trento hanno ricevuto telefonate da sconosciuti che, con tono amichevole, hanno offerto in vendita il calendario della Polizia di Stato. La voce dall’altra parte del telefono ha annunciato la vendita del calendario, lasciando intendere che si trattava di un’operazione legittima. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di truffe di questo tipo avvenute nella zona.

È capitato ad alcuni trentini, soprattutto nella zona della Vallagarina da quanto emerso, di ricevere in questi ultimi giorni una telefonata piuttosto particolare in cui, con un tono amichevole, la voce dall’altro capo del telefono propone la vendita del calendario della Polizia di Stato. Il tutto al costo di 86 euro. Al netto che una cifra del genere farebbe vacillare anche i più strenui sostenitori delle divise, perlomeno per un calendario, il punto è che questa altro non è se non una truffa. C’è chi non ci è cascato e ha subito riagganciato, chi ha chiesto un contatto da richiamare e si è visto sbattere il telefono in faccia. E poi c’è chi, purtroppo, nella trappola ci cade, convinto di fare qualcosa di buono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

