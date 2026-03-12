Salute in Sicilia 604 pazienti in attesa di trapianto di rene | in 4.500 aspirano ad essere inseriti nel registro

In Sicilia, a marzo 2026, ci sono 604 pazienti in lista d’attesa per un trapianto di rene da cadavere. Di questi, 126 sono all’ospedale Arnas Civico di Palermo, 331 all’Ismett e 117 al Policlinico di Catania. Inoltre, circa 4.500 persone sono in attesa di essere inserite nel registro dei trapianti di rene.

In Sicilia sono 604 i pazienti in lista d’attesa di trapianto renale da cadavere (dati aggiornati a marzo 2026): 126 all’ospedale Arnas Civico di Palermo, 331 all’Ismett e 117 al Policlinico di Catania. Nel 2025 sono stati eseguiti, sempre nell’Isola, 228 trapianti da donatore cadavere, di cui 97 di rene, nel 2024 ne erano stati eseguiti 307 complessivamente, 146 quelli renali. Sul fronte dei pazienti dializzati, dal registro della Sicilia, emerge che nel 2025 sono stati 5.413 i pazienti prevalenti (in atto dializzati) e 639 i pazienti incidenti (coloro che ogni anno comincianola dialisi); nel 2024 erano 5.265 i prevalenti, mentre 712 gli incidenti; nel 2023 erano 5. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Trapianto di cuore su bimbo, sei persone iscritte nel registro degli indagati tra Napoli e BolzanoLa Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di sei persone, tra medici e paramedici, per la vicenda del trapianto di un cuore...

Il rene viaggia nella supercar: i carabinieri da Pavia ad Ancona per trasportare l'organo necessario per un trapianto urgenteI militari, a bordo di una speciale Alfa Romeo Giulia da 520 cavalli, hanno prelevato alle 9 di stamattina nella città lombarda il rene sinistro,...