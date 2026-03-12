Domen Prevc sta affrontando il finale della stagione 2025-26 degli sport invernali, con particolare attenzione nel salto con gli sci. In questa fase, si discute se riuscirà a superare il fratello Peter in classifica. La sua presenza si fa notare anche in altre discipline della neve, rendendo la sua stagione una delle più interessanti. La competizione tra i due fratelli continua a catturare l’interesse degli appassionati.

Domen Prevc rappresenta uno dei temi forti del finale della stagione 2025-26 degli sport invernali. Non solo del salto con gli sci, sia chiaro, bensì delle discipline della neve tout-court. Il ventiseienne sloveno, nei prossimi tre weekend, può scrivere di proprio pugno nuovi paragrafi di storia del suo sport e non solo. Andiamo però con ordine e affrontiamo un tema per volta, perché ogni tappa propone differenti concetti. Nei prossimi giorni, il salto con gli sci sarà di scena a Oslo, dove si disputeranno la sest’ultima e la quint’ultima gara dell’inverno. Dunque, restano 6 competizioni individuali prima della calata del sipario. Ebbene, a oggi Domenator ha assommato 15 vittorie complessive. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Domen Prevc sorpasserà il fratello Peter? “L’incubo della gravità” sta per prendersi un doppio primato

