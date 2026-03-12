Salerno | visite gratuite contro il glaucoma il nemico

Il 11 marzo 2026, l'ambulatorio del Centro Oculistico Sociale "COS" in via Aurelio Nicolodi a Salerno ha ospitato controlli gratuiti per contrastare il glaucoma. L'iniziativa, parte della Settimana Mondiale del Glaucoma, vede la collaborazione tra IAPB Italia e l'Unione italiana ciechi e ipovedenti UICI Salerno per offrire visite mediche gratuite dalle ore 15.30 alle 18.30. La malattia viene definita come un pericolo silenzioso capace di danneggiare irreversibilmente il nervo ottico, portando alla cecità se non intercettata tempestivamente. I medici Scozia e Bavosa hanno messo a disposizione le loro competenze per eseguire esami specifici, puntando su una prevenzione che non ammette ritardi.