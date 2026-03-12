Sala battezza ‘La Civica’ | Non detto nomi e formule giusto fare le primarie Emmanuel Conte portavoce

Il leader della coalizione ha annunciato la creazione di una nuova lista chiamata ‘La Civica’, spiegando che non intende comunicare nomi o formule in questa fase e ritenendo corretto procedere con le primarie. Emmanuel Conte, portavoce della coalizione, ha confermato questa posizione, sottolineando che la scelta del candidato avverrà attraverso un processo di confronto aperto e partecipato.

Milano, 12 marzo 2026 – “Non sarò io a dettare le formule per la definizione del candidato del centrosinistra ” alle prossime elezioni comunali, “se mi chiederanno una mano la darò, ma in base alla mia esperienza e da elettore dico come la penso, cioè credo sia corretto sostener e l’idea delle primarie, perché può arrivare qualcuno da fuori” coalizione. Lo ha spiegato i l sindaco di Milano Giuseppe Sal a durante l’evento in cui è stata presentato il nuovo nome e logo della lista civica che lo ha sostenuto alle scorse elezioni, La Civica Milano. “Una vicesindaca che fa per dieci anni la vice è logico che possa immaginare di voler fare il sindaco? Sì - ha detto -, così come chi è stato per tanto tempo protagonista del dibattito milanese, è logico che se ci saranno le primarie dobbiamo essere convinti di giocare questa partita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

