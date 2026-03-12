Sailpost annuncia l’intenzione di assumere 50 nuovi dipendenti nel 2026, mentre il suo fatturato si avvicina ai 90 milioni di euro con una crescita del 12,5% rispetto all’anno precedente. L’azienda, con sede a Vecchiano, in provincia di Pisa, mira a superare i 100 milioni di ricavi quest’anno. La società continua a espandersi nel settore, puntando su nuove assunzioni e crescita dei ricavi.

Vecchiano (Pisa), 12 marzo 2026 – Un fatturato di quasi 90 milioni di euro, una crescita del 12,5% rispetto al 2024 e l’obiettivo di assumere altri 50 dipendenti nel 2026 e superare i 100 milioni di ricavi. È questo il bilancio del Gruppo Sailpost, realtà pisana consolidata come secondo operatore postale privato sul mercato italiano, che archivia un 2025 di forte espansione. L’azienda ha chiuso l’esercizio con un fatturato consolidato vicino ai 90 milioni. Anche la redditività resta stabile: l’azienda mantiene un margine operativo dell’11%, cioè la quota di guadagno che deriva direttamente dalle attività del gruppo. A rafforzare le prospettive per il futuro c’è inoltre il valore delle gare e dei contratti già acquisiti o in via di assegnazione, che supera i 150 milioni di euro, contro i 120 milioni dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sailpost cresce: “Assumiamo 50 dipendenti”

Articoli correlati

Lavoratori in cassa integrazione, cresce la preoccupazione per i dipendenti della AZANella giornata odierna è partita la prima giornata di cassa integrazione straordinaria che andrà a incidere sulla quotidianità dei 44 dipendenti alla...

Fiamma olimpica, a Novara 50 dipendenti Esselunga tedoforiNella tappa che si è conclusa a Novara 50 dipendenti del supermercato hanno accompagnato la fiamma Dipendenti di Esselunga tedofori per...