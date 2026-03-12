Saglimbene | da immobili inerti ad asset strategici

Il Consiglio comunale di Catania ha eletto Valentina Saglimbene a presidente della II Commissione consiliare. La nomina rappresenta un nuovo passo nella gestione delle questioni di competenza della commissione, che si occupa di edilizia e urbanistica. La collega è entrata in carica durante la sessione di oggi, con l’obiettivo di seguire le pratiche e le proposte di legge in ambito urbanistico.

Il Consiglio comunale di Catania ha appena eletto Valentina Saglimbene alla guida della II Commissione consiliare. L’incarico riguarda il patrimonio, le partecipate e i fondi strutturali dell’Ente. La neo presidente ha fissato come priorità assoluta la conoscenza del patrimonio pubblico. L’obiettivo dichiarato è trasformare gli immobili inutilizzati in risorse strategiche per la città. Si punta a ridurre drasticamente i costi legati alle locazioni esterne. Questa scelta mira a convertire beni improduttivi in asset che generino reddito per la collettività. La gestione attiva del patrimonio pubblico. La nomina di Saglimbene segna un cambio di passo nella gestione dei beni comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

