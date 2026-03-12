Arrigo Sacchi ha affermato che il Milan ha ancora possibilità di rientrare nella corsa per lo scudetto, anche se la lotta in campionato resta aperta. La questione riguarda le opportunità delle squadre di recuperare punti e mantenere alte le speranze di vittoria finale. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di analisi sulle attuali posizioni in classifica e sulle chance di successo delle squadre coinvolte.

La lotta scudetto è ancora aperta? O i discorsi sono già chiusi? A questa domanda ha voluto rispondere Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Sullo scudetto: «Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l’ambiente. Certo, sette punti da recuperare sono parecchi: ci vogliono tre partite e non è semplice perché i rossoneri dovrebbero vincerle tutte e l’Inter fare un solo punto. Però l’impresa è nelle corde della squadra di Allegri». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sacchi: “Il Milan ha la possibilità di rimettersi in corsa per lo scudetto”

Articoli correlati

Leggi anche: Martorelli non ha dubbi: «Corsa Scudetto? L’assenza dalle coppe aumenta le possibilità. Tra Milan e Inter…»

Sacchi sul derby tra Milan e Inter: «La squadra di Chivu si è risparmiata contro il Como. Per lo Scudetto…»Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non...

Tutto quello che riguarda Sacchi Il Milan ha la possibilità di...

Temi più discussi: Sacchi: Como irriconoscibile, Inter poco verticale... Chivu e Fabregas, i calcoli funzionano solo in banca; Finali di Champions League: record e statistiche; Sacchi: Como-Inter? Mi aspettavo di più. A Chivu mancate le verticalizzazioni, c’è il derby…; Sacchi: Como e Inter, calcoli come in banca, ma il calcio è aggressione.

Sacchi: Scudetto unico obiettivo rimasto per l'Inter, li vedo in calo. Il Milan fiuta l'impresaIn un commento per la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi dice la sua sulla lotta Scudetto dopo il derby vinto dal Milan lo scorso weekend: Il Milan. tuttomercatoweb.com

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha voluto dire la sua sulla corsa allo scudetto che coinvolge i rossoneri e la capolista InterIntervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, si è espresso così in merito alla lotta al vertice che potrebbe essersi riaperta dopo la vittoria ... calcionews24.com

Chi preferisci: ANCELOTTI SACCHI CAPELLO facebook

Spagna, una tonnellata di cocaina trovata in sacchi di cemento x.com