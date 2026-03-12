Sabato alle 16, nel Museo della Marineria di Cesenatico, si terrà un evento in ricordo di Leo Maltoni, scrittore e giornalista scomparso dieci anni fa. L’appuntamento si svolge nella sala convegni del museo e prevede un omaggio pubblico dedicato alla sua figura. L’evento riunirà persone interessate a ricordare il suo contributo e il suo percorso professionale.

Allo scrittore e giornalista Leo Maltoni, Cesenatico dedica un interessante appuntamento che si terrà sabato alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria, a dieci anni dalla sua scomparsa. "Leo Maltoni, non solo poeta, storie e poesie di Cesenatico" è il titolo e il tema conduttore dell’incontro aperto a tutti coloro che vorranno ricordare Leo. L’iniziativa è a cura dell’associazione cesenate "Te ad chì cì e fiol" e dell’Istituto Schurr, in collaborazione e con il contributo del Comune di Cesenatico. Per l’occasione è stato realizzato un volumetto che raccoglie un’antologia di opere di Maltoni. Ai partecipanti gli organizzatori doneranno una copia della pubblicazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato omaggio a Leo Maltoni a dieci anni dalla scomparsa

