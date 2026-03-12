S26 Ultra | ricarica a 25W e schermo più luminoso

Il Galaxy S26 Ultra di Samsung, il nuovo modello di punta, ha già subito smontaggi e analisi approfondite. Tra le novità ci sono una ricarica rapida da 25W e uno schermo più luminoso rispetto ai modelli precedenti. La presentazione ufficiale del dispositivo è attesa a breve e le prime immagini e specifiche tecniche sono già circolate online.

Il nuovo top di gamma Samsung, il Galaxy S26 Ultra, è già stato smontato e analizzato nei minimi dettagli. La disponibilità commerciale è iniziata da un giorno solo, ma l'analisi tecnica rivela scelte progettuali che impattano direttamente l'esperienza d'uso quotidiana in Italia. Mentre i prezzi oscillano tra 1.099 e 1.237 euro a seconda del venditore, le modifiche interne suggeriscono una priorità diversa rispetto ai modelli precedenti. L'attenzione si sposta dalla protezione superficiale alla gestione della luce e dell'energia. La luce sullo schermo e il costo reale per l'utente. L'analisi dei componenti interni mostra che il trattamento anti-riflesso dello schermo è meno efficace rispetto al modello precedente.