Un attacco missilistico ha colpito Bryansk, città russa, causando almeno sette morti e trenta-sette feriti. La Russia ha accusato Londra di essere coinvolta nell’episodio. Nel frattempo, sono state segnalate tensioni tra Russia, Ungheria e Ucraina, con sviluppi ancora da chiarire. Questi eventi si sono verificati in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

L’attacco missilistico che ieri ha colpito la città russa di Bryansk causando almeno 7 morti e 37 feriti, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov «non sarebbe stato possibile senza gli specialisti britannici». Questo perché, come ha aggiunto poco dopo il ministro degli Esteri Lavrov, nell’attacco sono stati utilizzati «circa sette missili britannici a lungo raggio Storm Shadow». La rappresaglia russa non si è fatta attendere, con un bilancio di almeno 9 morti e 44 feriti, frutto dei raid che ieri hanno colpito gli oblast di Sumy, Kharkiv, Donetsk e Kherson. Si infiamma lo scontro sull’oleodotto Druzhba, che dalla Russia via Ucraina rifornisce Ungheria e Slovacchia ma è fuori uso da gennaio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

