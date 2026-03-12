Russia ergastolo ai terroristi dell’attentato jihadista al Crocus City Hall di Mosca che provocò 149 morti

Un tribunale russo ha condannato all’ergastolo quattordici persone coinvolte in un attentato avvenuto al Crocus City Hall di Mosca, che causò 149 vittime e 600 feriti. I condannati sono quattro aggressori e undici complici responsabili dell’attacco jihadista. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha esaminato le responsabilità di ciascun imputato.

Sono stati condannati all'ergastolo i 4 assalitori e gli 11 complici dell' attentato jihadista al Crocus City Hall di Mosca che provocò 149 morti e 600 feriti. L'attentato si consumò il 22 marzo 2024: quattro uomini erano entrati nella sala poco prima dell'inizio di un concerto rock del gruppo Picnic e avevano aperto il fuoco contro la folla: 47 furono le persone uccise direttamente a colpi d'arma da fuoco. Gli attentatori avevano poi dato alle fiamme l'edificio, chiudendo al suo interno molte persone, rimaste uccise nell'incendio. I quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato furono arrestati il mattino seguente nella regione di Bryansk mentre, secondo gli investigatori russi, si dirigevano verso l' Ucraina.