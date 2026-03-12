Russell svela la falla nel nuovo regolamento F1 sulle partenze | C'è un bug nel giro di formazione
Il pilota di F1 ha evidenziato un problema nel regolamento 2026 riguardante le partenze, spiegando che un errore nel giro di formazione influisce sul calcolo dell’energia. Questa criticità favorisce chi parte da dietro e penalizza chi si trova in prima fila. La scoperta riguarda un bug presente nel sistema di calcolo utilizzato prima delle gare.
