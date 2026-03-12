Rugby la formazione dell’Italia per la trasferta in Galles | tre cambi nel XV azzurro

L’Italia di rugby ha annunciato la formazione per la trasferta in Galles, con tre cambi rispetto alla squadra che ha battuto l’Inghilterra. La partita si disputerà nel “Super Saturday”, sabato 14 marzo alle 17, con tutte le sfide del Sei Nazioni 2026 in programma quel giorno. La selezione azzurra si prepara a chiudere la manifestazione con questa sfida.

Dopo la storica vittoria sull'Inghilterra, l'Italia si appresta a chiudere il Sei Nazioni 2026 di rugby con la trasferta in Galles: il match si giocherà nel "Super Saturday", con le partite previste tutte sabato 14 marzo, giornata in cui gli azzurri scenderanno in campo alle ore 17.40 italiane al Principality Stadium di Cardiff. Il CT dell'Italia, Gonzalo Quesada, propone tre cambi tra i titolari rispetto alla formazione iniziale scesa in campo contro l'Inghilterra: tra i trequarti Alessandro Fusco torna in mediana al fianco di Paolo Garbisi, mentre resta intatto il triangolo allargato formato da Pani, Lynagh e Ioane, così come i centri Brex e Menoncello.