Il Segretario di Stato Marco Rubio, noto per le sue posizioni dure e vicinanze con Israele e il premier Netanyahu, si trova alla Casa Bianca. L’Aipac, importante organizzazione pro-Israele, si è vantata di averlo “coltivato” negli anni, consolidando così il suo ruolo di figura chiave nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Rubio è considerato un esponente di spicco nel panorama politico statunitense, con un forte rapporto con Tel Aviv.

Che il Segretario di Stato Marco Rubio, “falco” vicino alle posizioni dei neoconservatori Usa, fosse molto vicino a Israele e al premier Benjamin Netanyahu, era noto. Che fosse un vero e proprio “asset” di Tel Aviv, tuttavia, è tutt’altra questione ed è l’ennesimo caso di un politico americano che confonde gli interessi israeliani con quelli statunitensi, quasi fossero la stessa cosa. Un audio registrato di nascosto durante una sessione riservata del Congressional Summit 2025 dell’Aipac, la più importante organizzazione filo-israeliana d’America, sta facendo molto discutere negli Stati Uniti. Here’s that audio AIPAC’s CEO identified Rubio, Waltz and Ratcliffe as de facto Israeli assets during an off the record meeting in DC pic. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rubio, l’uomo di Tel Aviv alla Casa Bianca: l’Aipac si vanta di averlo “coltivato” per anni

Articoli correlati

Trump legge in diretta il biglietto privato di Rubio: imbarazzo alla Casa BiancaUn momento di imbarazzo ha caratterizzato la conferenza stampa del 9 gennaio 2026 alla Casa Bianca, quando il presidente Donald Trump ha letto ad...

La surreale stagione de Maccabi Tel Aviv, che in casa gioca in Serbia ospite di... OrbanIl ribaltone in panchina, alla vigilia della sfida con i Bologna, dopo lo sventurato derby perso con l’Hapoel, è forse l’unico dettaglio che trasuda...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tel Aviv

Discussioni sull' argomento Iran, Nyt: 'Rubio aggira il Congresso per vendita di armi a Israele'; Video Podcast - Cosa vogliono Israele e gli Stati Uniti dalla guerra in Iran - Appunti; Trump si prende la scena: Ho spinto io Israele, strappo con Londra e Madrid; Rubio: Distruggere i missili e la marina iraniana.

A Tel Aviv incontro su 'Se questo è un uomo' di Primo LeviNel secondo incontro della serie Lessico italiano, ciclo di incontri in lingua ebraica a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, che si tiene presso Beit Ariela, la biblioteca centrale ... ansa.it

Il Giornale. . La guerra in Iran non è più solo una guerra regionale. Sta allargando i suoi effetti ben oltre Teheran, Tel Aviv e Washington: almeno 20 Paesi coinvolti, tensioni militari, impatto energetico e nuove conseguenze globali. facebook

Escalation Spagna-Israele, Sánchez ritira definitivamente l’ambasciatrice da Tel Aviv x.com