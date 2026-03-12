Una cargobike è stata rubata a un’attivista, che per lei rappresentava molto di più di un semplice mezzo di trasporto. La perdita dell’oggetto la lascia senza la possibilità di muoversi con il suo veicolo abituale, e ora si trova a piedi. L’episodio si è verificato di recente, suscitando attenzione tra chi conosce il suo impegno e la sua presenza sul territorio.

Per lei non era solo un mezzo di trasporto, ma la materia stessa di cui era fatta la sua azione politica. La cargobike della consigliera regionale Simona Larghetti è però stata rubata: a darne notizia è la 40enne esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mezzo era regolarmente dotato di lucchetto: si trattava, nello specifico, del modello cosiddetto ’a U’, quello normalmente considerato ’a prova di bomba’ perché più difficile da forzare. La consigliera, che è andata a denunciare tutto, riferisce di non aver trovato frammenti del lucchetto a terra. Mezzi come le cargobike vengono rubati solitamente per essere venduti altrove, spesso dopo la più classica delle riverniciature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rubata la mia cargobike". E Larghetti resta a piedi

