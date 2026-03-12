rubano farmaci oncologici in ospedale nel reggino

Durante la notte, dei malintenzionati hanno sottratto farmaci oncologici dall’ospedale nel Reggino. Le fiale rubate rappresentano un danno economico evidente, ma anche un’interruzione nella cura dei pazienti affetti da gravi malattie. La scoperta del furto è avvenuta nelle prime ore del mattino, e le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate per le indagini.

AGI - C’è un danno che supera il valore contabile delle fiale sottratte e che colpisce direttamente la continuità terapeutica di chi lotta contro le patologie più gravi. Il furto sistematico di medicinali salvavita presso l’ospedale "Tiberio Evoli" non è stato soltanto un reato contro il patrimonio pubblico, ma un attacco alla sicurezza dei protocolli di cura. Ogni fiala biologica o chemioterapica rimossa illegalmente dai frigoriferi della farmacia ospedaliera rappresenta, di fatto, un trattamento negato o ritardato per un paziente oncologico. Proprio su questo scenario si è concentrata l'azione dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, che all'alba di oggi hanno dato esecuzione a un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Agi.it

