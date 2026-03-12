Ru-mòre | a Roma nasce il festival diffuso che esplora i confini tra cinema realtà virtuale e AI

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, sta per nascere un festival che unisce cinema, realtà virtuale e intelligenza artificiale. L’evento coinvolgerà diverse location del quartiere, creando un percorso attraverso installazioni, proiezioni e incontri dedicati alle nuove tecnologie nell’audiovisivo. La manifestazione mira a coinvolgere pubblico e professionisti, rafforzando il ruolo del quartiere come centro di innovazione nel settore culturale.

Il quartiere San Lorenzo di Roma si prepara a trasformarsi in una piazza internazionale dell'audiovisivo. Dal 14 al 18 aprile debutta l'ottava edizione di "Ru-mòre – Cinema and Audiovisual Experimentation Festival", una rassegna che raccoglie l'eredità del Varco Film Festival per spingersi verso i nuovi orizzonti del linguaggio digitale. Con oltre 70 titoli provenienti da 30 Paesi, il festival abiterà luoghi iconici come il Cinema Tibur, il Mercato di San Lorenzo e lo spazio Lembi. Sotto la nuova direzione artistica di Laura Catalano e Giorgio Calogero, Ru-mòre pone un accento fortissimo sulle nuove frontiere tecnologiche. Presso lo spazio Lembi, il pubblico potrà immergersi nel Concorso VR e nello Showcase XR, con opere che spaziano dal dramma sociale dei richiedenti asilo a riflessioni estetiche d'avanguardia.