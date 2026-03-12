Rozzio stagione finita Forse servirà il bisturi

La stagione di Paolo Rozzio si è conclusa dopo l’infortunio subito durante la partita contro il Südtirol. Il capitano della Reggiana è uscito all’intervallo e ha poi effettuato accertamenti che hanno evidenziato una lesione al tendine d’Achille della gamba destra. Nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità di un intervento chirurgico.

La stagione di Paolo Rozzio è già finita. Il capitano della Reggiana, uscito all'intervallo della debacle con il Südtirol, si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una lesione al tendine d'Achille della gamba destra. Adesso il difensore granata dovrà decidere se proseguire con una terapia conservativa oppure affrontare l'intervento, ma in entrambi i casi il percorso comporta uno stop di parecchi mesi. Questo significa che la squadra dovrà arrivare all'agognata salvezza senza di lui. La carriera del classe '92 si conferma quindi maledettamente tormentata dagli infortuni. Nel triennio in B è riuscito a giocare appena 53 partite di campionato sulle 105 disputate fin qui dalla Reggiana e soltanto poche di queste sono state saltate per scelta tecnica visto il valore del giocatore.