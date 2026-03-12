Rovescio intenso a Cascina l’11 marzo 2026 | analisi meteorologica dell’evento

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026 si è verificato un rovescio intenso a Cascina. Secondo le analisi meteorologiche di Meteo POP, l’evento ha coinvolto una perturbazione che ha portato precipitazioni abbondanti nella zona. L’episodio è durato diverse ore e ha interessato principalmente le aree urbane e circostanti. Nessun dato al momento indica danni o incidenti legati a questo episodio atmosferico.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026 il territorio di Cascina, in provincia di Pisa, è stato interessato da un episodio di precipitazioni intense e localizzate, che in alcune zone del comune ha provocato allagamenti temporanei e disagi alla viabilità. L'evento si inserisce in un contesto di instabilità atmosferica primaverile, determinato dal graduale indebolimento del campo di alta pressione che nelle settimane precedenti aveva dominato lo scenario meteorologico sull'Italia. L'analisi dei dati osservativi della rete Meteo POP e della situazione sinottica consente di comprendere meglio la dinamica meteorologica del fenomeno che ha colpito Cascina.