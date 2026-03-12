Rotaract Piacenza | elettrodomestici per donne in fuga

Il 5 marzo 2026, il Rotaract Club Piacenza ha consegnato elettrodomestici al Centro Antiviolenza La Città delle Donne. L’iniziativa mira a fornire supporto pratico alle donne in fuga da situazioni di violenza, offrendo beni di prima necessità. L’azione si è svolta nel pomeriggio, coinvolgendo i volontari del club e rappresentanti del centro.

Nel pomeriggio di giovedì 5 marzo 2026, il Rotaract Club Piacenza ha avviato un'azione concreta per sostenere le donne vittime di violenza, consegnando elettrodomestici al Centro Antiviolenza La Città delle Donne. La consegna, effettuata dal presidente Leonardo Calori e dalla socia Alice Donelli alla presidente Donatella Scardi, rappresenta solo la prima tappa di un progetto che si concluderà entro la fine dell'anno sociale corrente. Questa iniziativa non è un semplice atto di beneficenza occasionale, ma un intervento mirato alle case protette della struttura, luoghi dove donne e figli ricostruiscono la propria autonomia dopo aver subito violenze.