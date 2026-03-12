Rosé e Levi’s | l’accordo che muove 6,2 miliardi di dollari

Levi’s ha annunciato una collaborazione con Rosé, membro del gruppo BLACKPINK, che durerà diversi anni. L’accordo riguarda una partnership globale che coinvolge vari progetti e collezioni. La cifra stimata dell’accordo si aggira intorno ai 6,2 miliardi di dollari. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società.

Levi's ha siglato un accordo pluriennale con Rosé, membro del gruppo BLACKPINK, per una partnership globale. L'intesa mira a potenziare la linea femminile del marchio denim e valorizzare l'influenza culturale dell'artista. La collaborazione segue la recente campagna Behind Every Original presentata al Super Bowl. Il brand americano registra un fatturato di 6,2 miliardi di dollari nell'anno fiscale chiuso il 3 novembre, segnando una crescita organica del 7%. Per l'anno in corso, le previsioni indicano un incremento del fatturato compreso tra il 4% e il 5%. Questa stabilità economica sostiene investimenti strategici come quello con Rosé.