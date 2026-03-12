Roncofreddo | Mirco e Lisa due giovani campioni nazionali

A Roncofreddo, Mirco e Lisa, due giovani atleti, hanno ottenuto risultati di rilievo nel panorama sportivo nazionale, portando il nome del paese sotto i riflettori. Entrambi si sono distinti nelle rispettive discipline, contribuendo a far conoscere il talento locale a livello più ampio. La loro crescita e i successi sono stati segnalati a livello nazionale, suscitando interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Due giovani talenti di Roncofreddo hanno illuminato la scena sportiva nazionale con risultati che fanno onore alla comunità locale. Mirco Policardi, tredicenne, ha raggiunto il vertice del podio nel Wing Foil, mentre Lisa Malangone, a soli nove anni, si è qualificata per le competizioni interregionali nella ginnastica ritmica. L'evento si colloca nel contesto di una realtà territoriale dove lo sport diventa strumento di coesione sociale e di proiezione internazionale del nome del paese. La sindaca Sara Bartolini ha espresso un orgoglio profondo per questi traguardi, sottolineando come l'impegno personale e il supporto familiare siano i pilastri di tali successi.